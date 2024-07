Olympia: Deutsche Vielseitigkeitspferde starten fit in die Dressur

Die deutschen Vielseitigkeitspferde haben die obligatorische Verfassungsprüfung vor dem Olympia-Auftakt allesamt bestanden und können wie geplant an den Start gehen. Einen Tag vor Beginn der Wettbewerbe mit der Teilprüfung Dressur bekamen Chipmunk (Michael Jung), Carjatan (Christoph Wahler), Nickel (Julia Krajewski) und The Phantom of the Opera (Calvin Böckmann) die Freigabe.