Olympia: Deutsche Vielseitigkeitsreiter auf Medaillenkurs nach Dressur

Nach einer überragenden Dressur des dreimaligen Olympiasiegers Michael Jung mit Chipmunk gehen die deutschen Vielseitigkeitsreiter am Sonntag als Zweite der Gesamtwertung ins Gelände und haben die angepeilte Teammedaille damit fest im Blick. In Führung liegt die britische Equipe, hinter Deutschland folgt Neuseeland auf Platz drei.

Beste Einzelreiterin in der Dressur war die Britin Laura Collett mit London 52, Jung folgte auf Platz zwei. "Chipmunk war fantastisch zu reiten", sagte Jung, "er war so bei mir, so kraftvoll, er hat sich groß gemacht und trotzdem so eine Ruhe ausgestrahlt, das war fantastisch." Er wolle auch "überhaupt nicht groß darüber nachdenken, warum es nicht für Platz eins gereicht hat, vielleicht war es ein kleiner Hakler im Rückwärtsrichten, aber ich freue mich einfach über diese tolle Prüfung".