Olympia: Starker Auftakt für Krajewski in Versailles-Vielseitigkeit

Tokio-Olympiasiegerin Julia Krajewski hat zum Auftakt der Vielseitigkeit beim olympischen Turnier in Versailles trotz einer Störung einen guten Start hingelegt. Mit dem zehnjährigen Holsteiner Hengst Nickel kam die 35-Jährige auf 26,90 Minuspunkte und war damit einigermaßen zufrieden: „Ich habe natürlich selbst immer was zu meckern, aber so als erster Starter sind 26,9 Punkte schon mal ganz solide.“