Olympiasiegerin rückt ins Vielseitigkeitsteam!

Die ursprünglich als Ersatzreiterin nominierte Julia Krajewski ist ins deutsche Vielseitigkeitsteam für das olympische Turnier in Paris aufgerückt. Die Olympiasiegerin von Tokio ersetzt Ex-Weltmeisterin Sandra Auffarth, deren Pferd Viamant du Matz beim Gesundheitscheck am Dienstagabend Auffälligkeiten zeigte. Der Fuchswallach sei beim letzten Vortraben „nicht ganz klar“ gegangen, teilte Bundestrainer Peter Thomsen mit: „Damit war für uns klar, dass die beiden leider nicht mit nach Paris kommen können.“

Olympia-Erfolgsgeschichte von Julia Krajewski

Julia Krajewski hatte mit Amande de B'Neville bei den Spielen in Tokio überraschend Gold geholt. Mittlerweile hat sie die Stute aus dem Sport zurückgezogen, in Paris geht sie mit Nickel an den Start. Mit dem zehnjährigen Fuchswallach hatte Krajewski zuletzt beim CHIO in Aachen gewonnen.