Olympia: Michael Jung glänzt in Dressur – Deutschland in Führung!

Mit einer überragenden Dressur hat der dreimalige Olympiasieger Michael Jung die deutschen Vielseitigkeitsreiter zum Auftakt des olympischen Turniers in Versailles zwischenzeitlich in Führung gebracht. Jung kam im Sattel des 16-jährigen Chipmunk auf 17,80 Minuspunkte und lag damit hauchdünn hinter der in der Einzelwertung führenden Britin Laura Collett mit London 52 (17,50). Der letzte Reiter in Versailles startet um 18.18 Uhr.