Olympia: DHB-Frauen vor entscheidendem Duell gegen Slowenien – Sieg Pflicht!

Früh aufstehen, gut vorbereiten - gewinnen: So lautet der Plan für das Spiel gegen Slowenien. Ansonsten droht das Olympia-Aus.

Früh aufstehen, gut vorbereiten - gewinnen: So lautet der Plan für das Spiel gegen Slowenien. Ansonsten droht das Olympia-Aus.

Vor ihrem ersten Olympia-„Finale“ wollen Deutschlands Handball-Frauen das Erfolgsrezept der DHB-Männer kopieren. „Früh aufstehen, sich gut vorbereiten – das hat bei den Männern gegen Japan auch gut geklappt“, sagte Bundestrainer Markus Gaugisch vor dem Duell seiner Mannschaft am Dienstagmorgen (9.00 Uhr) gegen Slowenien.

Die Männer hatten am Montagmorgen zur gleichen Zeit deutlich gegen Japan (37:26) gewonnen.

Unter Zugzwang nach Fehlstart

Die DHB-Frauen stehen nach ihrem Fehlstart mit zwei Niederlagen gewaltig unter Zugzwang. Weil in den weiteren Vorrundenspielen äußerst schwierige Duelle gegen Weltmeister Dänemark (Donnerstag) und Europameister Norwegen (Samstag) anstehen, dürfte der Slowenien-Partie eine vorentscheidende Rolle zukommen. Ein Sieg mit fünf Toren Unterschied muss her, um in einem möglichen Dreiervergleich mit Südkorea und Slowenien vorn zu sein.