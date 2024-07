Olympia: WADA vs. USA – Eskalation im Anti-Doping-Streit!

Im Clinch zwischen der WADA und der US-Seite geht es weiter hin und her.

WADA-Präsident Witold Banka hat im eskalierenden Streit mit der US-Anti-Doping-Agentur USADA und US-Behörden nachgelegt. „Die Vereinigten Staaten können sich nicht das Recht nehmen, Anti-Doping-Fälle in allen Ländern der Welt zu untersuchen“, sagte der Chef der Welt-Anti-Doping-Agentur im Interview mit der Nachrichtenagentur AFP: „Sie müssen Teil des Systems sein. Sie können kein paralleles Anti-Doping-System schaffen, das von den USA verwaltet wird. Das ist völlig unfair.“

Pläne zur Überprüfung des Rodchenkov Acts

Der Pole erklärte weiter, seine Organisation plane, den sogenannten Rodchenkov Act, das Anti-Doping-Gesetz der USA, zu überprüfen. Das Gesetz ist zu einem Zankapfel in der erbitterten Fehde zwischen der WADA und den US-Behörden geworden, wobei Banka anmerkte, es käme dadurch zu einem "unfairen" parallelen Anti-Doping-System.

Frontalangriff bei Olympiaveranstaltung

Tags zuvor war es am Rande der Vergabe der Olympischen Winterspiele 2034 an Salt Lake City zum Frontalangriff des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) und der WADA auf US-Behörden und die USADA gekommen. Salt Lake City können die Winterspiele durch das IOC wieder entzogen werden, wenn in den USA die WADA als höchste Anti-Doping-Instanz nicht respektiert wird.