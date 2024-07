Olympia 2024: Triathlon-Entscheidung gefallen - harte Bedingungen in "Toilette von Paris"

Nach der Verschiebung am Dienstag steht nun die Entscheidung fest - die Triathlon-Wettkämfe am Mittwoch werden stattfinden. Mittlerweile sei die viel kritisierte Wasserqualität der Seine „in Ordnung“ - doch die Bedingungen machen Sorgen.

Nach der Verschiebung am Dienstag steht nun die Entscheidung fest - die Triathlon-Wettkämfe am Mittwoch werden stattfinden. Mittlerweile sei die viel kritisierte Wasserqualität der Seine „in Ordnung“ - doch die Bedingungen machen Sorgen.

Die olympischen Triathlon-Wettbewerbe der Frauen und Männer können dank einer verbesserten Wasserqualität der Seine am Mittwoch planmäßig starten. Das teilten die Organisatoren wenige Stunden vor den Rennen mit.

„Die Ergebnisse der letzten Wasseranalysen wurden als in Ordnung befunden“, hieß es in einer Erklärung am frühen Mittwochmorgen.