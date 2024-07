Hammer um Olympia-Ikone! Weg frei für deutsches Gold?

Die dreimalige Dressur-Olympiasiegerin Charlotte Dujardin wird wegen eines selbst eingeräumten „fehlerhaften Verhaltens“ im Training nicht an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen. Die Britin, größte Konkurrentin der deutschen Gold-Hoffnung Jessica von Bredow-Werndl, hat sich von den Wettbewerben zurückgezogen.

FEI untersucht den Vorfall

Was passiert sei, „war völlig untypisch und spiegelt nicht wider, wie ich meine Pferde trainiere oder meine Schüler trainiere, aber es gibt keine Entschuldigung“, teilte Dujardin weiter mit. „Ich schäme mich zutiefst und hätte in diesem Moment ein besseres Beispiel geben sollen.“ Der Reitsport-Weltverbandes FEI untersucht den Vorfall bereits.

Dujardin hätte erfolgreichste Britin werden können

In Frankreich hätte Dujardin sowohl im Einzel als auch im Mannschaftswettbewerb an der Seite von Carl Hester und Weltmeisterin Lottie Fry antreten sollen. Sie wird voraussichtlich im Team durch Becky Moody ersetzt. Dujardin gewann auf Valegro in London 2012 Einzel- und Mannschaftsgold, in Rio 2016 verteidigte das Paar den Einzeltitel und gewann Silber im Teamwettbewerb.