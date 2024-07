Wegen Eröffnungsfeier: Paris macht (teilweise) dicht

von SID 18.07.2024 • 06:53 Uhr Das Stadtzentrum von Paris wird aufgrund der Eröffnungsfeier schon jetzt teilweise abgeriegelt. Auch zentrale U-Bahn-Stationen sind betroffen.

Die französischen Sicherheitskräfte rüsten sich für die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele und haben am Donnerstag an der Seine mit der Abriegelung großer Teile des Zentrums von Paris begonnen. Aufgrund der besonderen Zeremonie, die auf Booten entlang von sechs Kilometern des Flusses stattfinden wird, wurden die zentralen Flussbezirke für die meisten Fahrzeuge ab 5 Uhr am Donnerstagmorgen gesperrt.

Wer die "Grauzone" mit den höchsten Sicherheitsvorkehrungen an beiden Ufern der Seine betreten möchte, etwa Anwohner oder Touristen mit Hotelreservierung in der Gegend, benötigt einen Sicherheitsausweis in Form eines QR-Codes. Bei den Olympischen Spielen rechnen die Veranstalter mit insgesamt rund zehn Millionen Zuschauern.