Weikert: "Gold am ersten Tag wäre eine Befreiung"

DOSB-Präsident Thomas Weikert hofft bei den am Freitag beginnenden Sommerspielen in Paris gleich zu Beginn auf einen deutschen Olympiasieg. "Eine Goldmedaille am ersten Tag wäre eine Befreiung für die ganze Mannschaft", sagte der Vorsitzende des Deutschen Olympischen Sportbundes der WAZ (Dienstagsausgabe).

Der 62-Jährige ist zuversichtlich, beim Mega-Event in Frankreich (bis 11. August) ein besseres Ergebnis als bei Olympia 2021 in Tokio zu erzielen. Allerdings warnt der Funktionär auch vor zu großen Erwartungen an Team D. "Wir haben in den vergangenen zwei Jahren gemeinsam mit dem BMI eine Spitzensportreform auf den Weg gebracht, die die Sportförderung in Deutschland künftig neu aufstellen soll. Da sind wir gerade mittendrin. Nur braucht es noch Zeit, bis die Früchte einer solchen Reform geerntet werden können: frühestens in Brisbane, sicher noch nicht jetzt in Paris und auch noch nicht in Los Angeles, weil deren Resultate vom bisherigen System herrühren", sagte Weikert auch mit Blick auf die folgenden Sommerspiele in den USA (2028) und Australien (2032).