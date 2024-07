Olympia: Frankreich 2030 & Salt Lake City 2034 – Alle Infos!

von SID 24.07.2024 • 14:12 Uhr Beide kommenden Ausrichter sehen sich allerdings Bedingungen ausgesetzt.

Das Internationale Olympische Komitee hat zwei Winterspiele an einem Tag vergeben - wenn auch mit Zwischentönen und unter Vorbehalten. Die Gastgeber 2030 und 2034 im Kurzporträt:

Frankreich 2030: Die Kurzentschlossenen

Es war ein Schnellschuss. Für 2030 wollte sich so recht kein Favorit herauskristallisieren, da warf Frankreich unter Federführung von Staatspräsident Emmanuel Macron, NOK-Chef David Lappartient und zwei Regionalpolitikern im vergangenen Sommer den Hut in den Ring - ein gutes halbes Jahr später schon fiel die Wahl der IOC Host Commission und der Exekutive auf die Bewerbung der Regionen Provence-Alpes-Cote d'Azur mit dem Zentrum Nizza und Auvergne-Rhone-Alpes.

Macron verspricht „innovative, nachhaltige und integrative Spiele, die Frankreich und seine Berge zum Leuchten bringen werden“. Genutzt werden sollen vor allem in den Alpen bestehende und oft schon für Weltcups oder Weltmeisterschaften genutzte Anlagen, die teils von den Winterspielen 1992 in Albertville bekannt sind. Nach Angaben des Bewerbungskomitees sind 95 Prozent der vorgesehenen Wettkampfstätten bereits vorhanden.

Wettkampfstätten und Herausforderungen

Die alpinen Wettbewerbe etwa sollen in Courchevel-Meribel und Val d'Isere stattfinden, Skilanglauf in La Clusaz, Rodeln und Bob in La Plagne. Die Macher versprechen "günstige" Spiele. Ein Event der kurzen Wege wird es aber nicht: Nizza, wo die Hallenwettbewerbe stattfinden sollen, und Le Grand Bornand in den Alpen sind mehr als sechs Autostunden voneinander entfernt.

Umweltverbände prangern an, dass die Spiele die CO2-Bilanz der Region massiv verschlechtern, die Wasserknappheit in den Bergen verschärfen und im Gegenzug zu einer Betonierung der Alpenlandschaft sorgen würden. Damit es dazu aber überhaupt kommt, muss Frankreichs nächster Premierminister bis zum 1. Oktober eine finanzielle Garantie an das IOC übermitteln, diese muss das französische Parlament spätestens am 1. März 2025 ratifizieren.

Salt Lake City 2034: Die Rückkehrer

22 Jahre ist es erst her, dass Salt Lake City Olympia-Gastgeber war. Und vieles soll wieder so werden wie 2002: Soldier Hollow als Schauplatz für Biathlon, Langlauf oder Nordische Kombination. Oder Eiskunstlauf und Short Track im Delta Center. Selbst der Organisationschef ist derselbe wie damals, Fraser Bullock. "Wir sind bereit, alles ist vorhanden", sagte er.

Die Spiele in Utah setzen auf ein sehr zentrales Konzept: Es gibt nur ein olympisches Dorf. Dies ist möglich, weil alle Wettkampfstätten im Umkreis von maximal 70 km liegen sollen. 80 Prozent der Bevölkerungen standen nach Informationen des Bewerbungskomitees hinter der Kandidatur. Das sind gewichtige Faktoren.

Wichtiger Fernsehmarkt