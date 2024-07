Weltmeisterin Bol mit Meeting-Rekord bei der Diamond League

Im letzten Härtetest vor Olympia gewann die Niederländerin über 400 m Hürden in 51,30 Sekunden und unterbot die bisherige Bestzeit um 0,15 Sekunden.

Weltmeisterin Femke Bol hat einen Meeting-Rekord über 400 m Hürden bei der Diamond League in London aufgestellt. Im letzten Härtetest vor den Olympischen Spielen in Paris gewann die Niederländerin in 51,30 Sekunden und unterbot die bisherige Bestzeit um 0,15 Sekunden, die sie erst vor einem Jahr aufgestellt hatte.