Weltweite IT-Probleme: Auch Olympia betroffen

Die globalen IT-Probleme sorgen auch bei den Organisatoren der Olympischen Spiele in Paris für mächtig Aufruhr.

Die globale IT-Panne sorgt auch bei den Organisatoren der Olympischen Spiele in Paris für Probleme. Das bestätigte das Organisationskomitee eine Woche vor der Eröffnungsfeier des Sportfestes in einer Pressemitteilung.

"Die technischen Teams von Paris 2024 wurden mobilisiert, um die Auswirkungen dieser Probleme zu verringern", hieß es in der Pressemitteilung des Organisationskomitees weiter: "Wir haben Notfallpläne aktiviert, um die Fortsetzung des Betriebs zu gewährleisten."

Der Verursacher der weltweiten IT-Panne, das Unternehmen Crowdstrike, kündigte am Freitag an, dass das Problem „identifiziert“ und „isoliert“ sei und behoben werde. Auf einen Cyberangriff gibt es nach Angaben des Bundesinnenministeriums am Freitag derzeit keine Hinweise. Die IT-Problematiken wirken sich auf Anwendungen des US-Softwarekonzerns Microsoft aus. Probleme entstanden unter anderem bei Fluggesellschaften, Rundfunkanstalten oder Krankenhäusern.