Olympia: Frankreichs Handballer vor Blamage – Karabatic kämpft!

Ausgerechnet beim olympischen Heimturnier droht Frankreichs Handballern das blamable Vorrundenaus. Das Team um den alternden Superstar Nikola Karabatic blieb auch im dritten Gruppenspiel in Paris ohne Sieg, rettete nach zwei Niederlagen zum Auftakt gegen Ägypten in letzter Sekunde aber zumindest noch einen Punkt beim 26:26 (11:15).

Für das Weiterkommen müssen zum Abschluss am Freitag gegen Argentinien und am Sonntag gegen Ungarn wohl unweigerlich Siege her für den Europameister. Die besten vier Teams der Sechsergruppe ziehen ins Viertelfinale ein.