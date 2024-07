"Wir sind bereit": Olympisches Dorf in Paris eröffnet

Fast 15.000 Menschen werden das Olympische Dorf in den kommenden Wochen bevölkern.

Mit der offiziellen Eröffnung des Athletendorfes sind die Olympischen Spiele am Donnerstag endgültig in Paris angekommen. Mehrere Hundert Sportlerinnen und Sportler kündigten ihren Einzug für den ersten Tag an.