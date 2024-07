Olympia: Anschläge stören Anreise der deutschen Springreiter!

Christian Kukuk und Philipp Weishaupt kehrten in Belgien um, wie Bundestrainer Becker dem SID bestätigte.

Die Anschläge auf das Hochgeschwindigkeitsnetz der französischen Bahn kurz vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris haben auch die Pläne der deutschen Springreiter durcheinander gebracht. Die Olympia-Starter Christian Kukuk und Philipp Weishaupt waren aus dem westfälischen Riesenbeck bereits auf dem Weg zur Feier, entschieden sich wegen des Zug-Chaos aber, ihre Reise in Lüttich abzubrechen und umzukehren.

Einzig Jungstar Richard Vogel, der mit dem Flugzeug angereist war, wird laut Becker am Abend bei der Zeremonie auf der Seine anwesend sein. Auch Ersatzreiterin Jana Wargers, die in Belgien lebt und ursprünglich in den Zug mit Weishaupt und Kukuk einsteigen wollte, änderte ihre Pläne.