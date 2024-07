Olympia: Zverevs Comeback in Paris – Auftakt gegen Munar im Fokus

Olympiasieger Alexander Zverev kehrt am Sonntagabend auf den Court Philippe Chatrier zurück. Auf dem größten Platz der Anlage des Stade Roland Garros hatte der Hamburger Anfang Juni im Finale der French Open gegen den Spanier Carlos Alcaraz in fünf Sätzen verloren, nun geht es zum Auftakt des olympischen Tennisturniers gegen Alcaraz‘ Landsmann Jaume Munar (2. Match nach 19.00 Uhr).

Am Sonntag tummeln sich etliche deutsche Tennisprofis, darunter auch Laura Siegemund (Metzingen) und Jan-Lennard Struff (Warstein), auf den Courts. Der Samstag war ins Wasser gefallen, auf den Plätzen ohne Dach konnte durch den Dauerregen nicht gespielt werden. Der Spielplan wurde gehörig durcheinandergewirbelt. Am Sonntag soll es heiß und sonnig werden.

Zverev (27) ist in Paris an Nummer drei gesetzt. Der deutsche Topspieler hat seine Knieverletzung, die er sich in Wimbledon zugezogen hatte, komplett auskuriert und hofft auf einen Lauf wie vor drei Jahren in Tokio.