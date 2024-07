Olympia: Deutschlands Handballer kämpfen gegen Japan um 9 Uhr – Kaffeedoping!

Für das zweite Gruppenspiel am Montagmorgen haben sich die deutschen Handballer etwas Besonderes überlegt.

Schon für Frühaufsteher Andreas Wolff ist die Ansetzung problematisch, doch Youngster Renars Uscins kommt angesichts der vollkommen ungewöhnlichen Anwurfzeit für Deutschlands Handballer erst recht ganz durcheinander. "Ich bin Morgenmuffel und eigentlich eher Spätaufsteher", sagt der bislang gefährlichste deutsche Olympia-Torjäger: "Es wird eine schwere Angelegenheit, in den Rhythmus zu kommen."

Für die zwei Punkte zum Frühstück am Montagmorgen um 9.00 Uhr (ARD und Eurosport) gegen Japan schwören die DHB-Männer deshalb auf Kaffeedoping. Uscins hat sogar eine ganz spezielle Taktik ausbaldowert. "Dann trinke ich halt um 5.30 Uhr meinen Kaffee, und vielleicht noch einen zweiten um 6.30 Uhr", sagte der Linkshänder mit einem Augenzwinkern, nachdem er gegen den EM-Dritten Schweden (30:27) mit acht Treffern geglänzt hatte.

Ob mit Kaffee oder ohne: Die deutsche Mannschaft muss gegen Japan hellwach sein. Denn die Asiaten, meint Rückraumspieler Julian Köster, seien "eine sehr unangenehme Mannschaft". Vom 35:25-Erfolg in der Vorbereitung will man sich beim DHB-Team nicht blenden lassen. Als Warnung gilt vielmehr die hauchdünne Auftaktniederlage der Japaner in Paris gegen das hoch gehandelte Kroatien (29:30).