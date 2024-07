Olympia: Nigerianische Boxerin wegen Dopingverdacht suspendiert

Die nigerianische Boxerin Cynthia Temitayo Ogunsemilore ist wegen Verstoßes gegen die Anti-Doping-Regeln suspendiert worden, teilte die Internationale Testagentur ITA mit. Bei der 22-Jährigen wurde bei einem Test am vergangenen Donnerstag in Paris die verbotene Substanz Furosemid, ein stark harntreibender Arzneistoff, nachgewiesen. Ogunsemilore, die in der Klasse bis 60 kg qualifiziert ist, kann die Öffnung der B-Probe beantragen.

Rechte und Einspruchsmöglichkeiten

Sie hat das Recht, gegen die vorläufige Suspendierung vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS Einspruch einzulegen. Am Montag wird in Paris in ihrer Gewichtsklasse geboxt. Die ITA ist im Auftrag des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) für die Umsetzung des Anti-Doping-Programms für die Spiele in Paris 2024 verantwortlich.