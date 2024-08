Olympia: Deutsche Sprint-Hoffnung im Halbfinale

Die ganz große Party fiel offenbar aus: Einen Tag nach seinem spektakulären Olympia-Sieg über 100 m hat Noah Lyles keine Anzeichen einer langen Nacht gezeigt und ist leicht und locker ins Halbfinale über 200 m eingezogen. Der Sprintstar aus den USA lief als Sieger seines Vorlaufs 20,19 Sekunden und bleibt damit bei seiner Mission in Paris auf Kurs. Kenneth Bednarek rannte mit 19,96 m die schnellste Zeit in den Vorläufen.

Der deutsche Rekordhalter Joshua Hartmann (Köln) schaffte es als Dritter seines Laufes in 20,30 Sekunden in die nächste Runde. Am Mittwoch (20.02 Uhr/ZDF und Eurosport) geht es nun um den Finaleinzug, die Medaillen werden am Donnerstag vergeben.