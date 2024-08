Olympia: Noah Lyles jagt zweites Gold im 200m-Finale – Spannung pur!

Das zweite Gold fest im Blick: Sprintstar Noah Lyles hat sich locker und lässig für das olympische Finale über 200 m qualifiziert. Der dreimalige Weltmeister aus den USA rief am Mittwoch in 20,08 Sekunden nicht sein volles Potenzial ab und erreichte als Zweiter seines Halbfinals das Rennen um Gold.

Für den deutschen Rekordhalter Joshua Hartmann war in der Vorschlussrunde dagegen Endstation. 20,47 Sekunden reichten dem Kölner, der direkt neben Lyles lief, als Fünfter seines Laufs nicht zum Weiterkommen.

Lyles peilt vier Goldmedaillen an

Die Medaillen über die halbe Stadionrunde werden am Donnerstag (20.30 Uhr/ARD und Eurosport) vergeben. Im Stade de France peilt Lyles gleich vier Goldmedaillen an. Neben den Einzelstrecken sollen zudem noch Goldmedaillen mit den Staffeln über 4x100 und 4x400 m her.