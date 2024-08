Olympia: Lukas Märtens überrascht im 200m Rücken-Halbfinale!

Mit dem Selbstbewusstsein des Olympiasiegers schwimmt Lukas Märtens selbst auf seiner Nebenstrecke in der Weltspitze mit. "Ich habe überhaupt keinen Druck mehr. Eine Strecke wie 200 m Rücken ist eine Spaßstrecke, da bin ich gerade Vierter - das ist nicht so schlecht", sagte der 22-Jährige nach seinem überraschend starken Halbfinalrennen. In den Endlauf am Donnerstagabend geht der Magdeburger nicht chancenlos. Was ihn sogar selbst überrascht: "Vierter, obwohl ich das nicht wirklich jeden Tag trainiere. Das ist aller Ehren wert."