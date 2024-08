Olympia: Sensation! Deutsches Basketball-Märchen geht weiter

Die Mannschaft um Marie Reichert, Sonja Greinacher, Svenja Brunckhorst und Elisa Mevius schloss die Vorrunde als einziges der acht Teams mit nur einer Niederlage ab und vermied damit den Umweg über die Play-ins. In diesen spielen die Nationen auf den Tabellenplätzen drei bis sechs am späten Samstagabend die weiteren Halbfinalisten aus. Dann entscheidet sich auch, gegen wen die deutschen Basketballerinnen am 5. August in der Runde der letzten Vier antreten.