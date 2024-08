Olympia: Deutsche 3x3-Basketballerinnen besiegen Kanada – nächstes Spiel!

Am Abend steht für das DBB-Quartett ein weiteres Spiel auf dem Place de la Concorde an.

Die deutschen 3x3-Basketballerinnen haben bei den Olympischen Spielen in Paris ihren nächsten Sieg eingefahren. Das Quartett um Top-Scorerin Sonja Greinacher (8 Punkte) gewann am Donnerstag ihr frühes Spiel auf dem Place de la Concorde im Herzen von Paris gegen die bislang ungeschlagenen Kanadierinnen 19:15. Bereits am Abend ist das DBB-Team erneut im Einsatz.