Olympia: Deutsche 400m-Hürden-Sprinter verpassen Halbfinale – Hoffnungslauf!

Die deutschen Sprinter über 400 m Hürden haben den direkten Halbfinaleinzug bei den Olympischen Sommerspielen in Paris verpasst. Der EM-Sechste Joshua Abuaku lag nach der letzten Hürde noch auf Kurs, wurde in seinem Vorlauf unmittelbar vor dem Ziel aber auf den vierten Platz durchgereicht. Die Uhr für den Frankfurter blieb nach 49,00 Sekunden stehen. Auch Emil Agyekum (Berlin/49,38) und Constantin Preis (Sindelfingen/49,99) müssen den Umweg über den Hoffnungslauf am Dienstag (12.00 Uhr/ARD und Eurosport) gehen.