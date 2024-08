Olympia: Schlussfeier in Paris begeistert 7,78 Mio Zuschauer - Tom Cruise stiehlt die Show

Superstars wie Tom Cruise verwandeln die Zeremonie in Paris in ein Spektakel - und stimmen auf Los Angeles 2028 ein.

Die Schlussfeier der Olympischen Sommerspiele in Paris hat noch einmal starke Quoten erzielt. Durchschnittlich 7,78 Millionen Menschen verfolgten das Abschlussspektakel im Stade de France im ZDF, dies bedeutete einen Marktanteil von 40,5 Prozent. Den Abschluss der vorigen Spiele 2021 in Tokio hatten lediglich rund 2,6 Millionen Zuschauer vor dem TV gesehen, aufgrund der Zeitverschiebung war die Feier hierzulande jedoch in die Mittagszeit gefallen.

Hollywood-Star und US-Superstars sorgen für Aufsehen

Bei der dreistündigen Abschlusszeremonie am Sonntagabend hatte unter anderem Hollywood-Star Tom Cruise mit einem Sprung vom Stadiondach für Aufsehen gesorgt. Zudem traten US-Superstars wie die Red Hot Chili Peppers, Snoop Dogg und Billie Eilish am Venice Beach in Los Angeles auf, um auf die Sommerspiele 2028 in der kalifornischen Metropole einzustimmen.