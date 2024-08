Olympia: Deutsche Bahnrad-Sprinterinnen kämpfen um Wiedergutmachung

Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich richteten den Blick nach vorn. Was blieb ihnen auch anderes übrig? Verzweifeln, hadern, aufgeben - das waren keine Optionen für die deutschen Bahnrad-Sprinterinnen nach der Enttäuschung im Keirin. "Abhaken", sagte Hinze nach ihrem undankbaren fünften Platz. Das Finale hatte die Cottbuserin erreicht. Zum erlösenden Olympiasieg reichte es wieder nicht. Nach drei verfehlten Gold-Anläufen in Tokio droht nun auch in Paris der ersehnte Erfolg auszubleiben: "Ich kann es nicht mehr ändern. Abhaken und nächstes Rennen fahren."

Schon am Freitag bot sich dem Duo, das am Montag Bronze im Teamsprint gewonnen hatte, die Gelegenheit der aktiven Frustbewältigung. Der Auftakt in das Sprintturnier, in dem am Sonntag die Medaillen vergeben werden, forderte ein schnelles Umschalten im Kopf. "Ich gehe mit relativ viel Motivation in den Tag. Ich schaue dann einfach, wie es wird", kündigte Friedrich an.