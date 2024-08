Olympia: Lisa Carrington zieht mit 8. Gold mit Birgit Fischer gleich

Über Jahre hinweg schienen die acht Goldmedaillen von Birgit Fischer unerreichbar - doch nun muss sich die erfolgreichste Kanutin der Olympia-Geschichte den Platz an der Spitze teilen. Die neuseeländische Ausnahmeathletin Lisa Carrington krönte sich am Samstag im Wassersportstadion von Vaires-sur-Marne bereits zum achten Mal zur Olympiasiegerin und zog dadurch mit Fischer gleich. „Es war eine lange Reise und ein ständiges Streben nach Wachstum“, sagte die Kajak-Spezialistin. „Ich genieße einfach den Moment. Wenn ich da rausgehe, geht es darum, es zu schaffen.“

Der Druck und die Erwartungen

Es seien "eine Menge Druck und Erwartungen an mich selbst, und ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie ich es geschafft habe." Carrington, die zudem einmal Bronze geholt hat, liegt nach ihren drei Erfolgen in Paris nach Olympiasiegen gleichauf mit Fischer. Bei den Sommerspielen 2028 in Los Angeles könnte die 35-Jährige an der deutschen Kanutin vorbeiziehen.