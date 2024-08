Olympia: DHB-Frauen heiß auf Revanche gegen Argentinien im Viertelfinale

Wieder Viertelfinale, wieder Argentinien - doch Valentin Altenburg zeigte sich entschlossen. "Wir machen jetzt das Halbfinale klar, egal wer auf der anderen Seite steht", sagte der Bundestrainer vor dem Start der Hockey-Frauen in die K.o.-Phase. Nach dem 0:2 (0:2) im abschließenden Vorrundenspiel am Samstag gegen Belgien ist klar, dass Deutschland als Dritter der Gruppe A am Montag in der Runde der besten Acht in einer Neuauflage des olympischen Viertelfinals von Tokio 2021 auf die Südamerikanerinnen trifft.