An Essen erstickt - Olympiateilnehmerin tot aufgefunden

SPORT1 19.08.2024 • 20:16 Uhr Tagelang wurde Daniela Larreal Chirinos vermisst. Nun die tragische Gewissheit: Die venezolanische Radfahrerin ist in ihrer Wohnung tot aufgefunden worden.

Die fünfmalige Olympiateilnehmerin Daniela Larreal Chirinos ist tot aufgefunden worden. Die Polizei entdeckte die Leiche von Larreal Chirinos am Freitag in ihrem Apartment in Las Vegas. Bereits einige Tage zuvor war die venezolanische Radfahrerin vermisst worden: Zu ihrer Arbeit in einem der Hotels am Strip war sie tagelang nicht aufgetaucht.

Wie die örtliche Polizei der New York Post und dem TV-Sender FoxSports berichtete ist Larreal Chirinos an Essen zu Tode erstickt. Die Polizei stellte fest, dass sie am Sonntag, den 11. August, an den Folgen des Erstickungstodes starb, der durch Reste von fester Nahrung verursacht wurde, die in ihrer Luftröhre gefunden wurden, heißt es in dem Bericht.

Larreal Chirinos ins Exil gezwungen

Larreal Chirinos war eine prägende Figur im venezolanischen Radsport und nahm zwischen 1990 und 2012 an insgesamt fünf Olympischen Spielen teil. Für eine olympische Medaille reichte es zwar nicht, bei den Zentralamerikanischen Spielen 2002 in San Salvador gewann sie jedoch drei Goldmedaillen und eine Silbermedaille.

Die Radrennfahrerin starb im Alter von 50 Jahren. Larreal Chirinos hatte einen Abschluss als Lehrerin für Sportunterricht in Venezuela gemacht. Außerdem war Larreal Mitglied der politischen Partei Vente Venezuela und eine lautstarke Kritikerin der Präsidentschaft von Nicolás Maduro, was dazu führte, dass sie in Venezuela Morddrohungen erhielt. Gewissermaßen ins Exil gezwungen, zog sie daraufhin in die USA.