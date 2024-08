Olympia: Bittere Niederlage für Fahnenträgerin Wagner – Bronze noch möglich

Bei der Eröffnungsfeier erfüllte sich Anna-Maria Wagner als deutsche Fahnenträgerin einen Traum, die Hoffnungen auf Einzel-Gold bei den Olympischen Spielen in Paris haben sich dagegen zerschlagen.

Die Judo-Weltmeisterin hat nach einer bitteren Niederlage keine Chance mehr auf ihren ersten Olympiasieg. Die 28-jährige Wagner verlor am Donnerstag per Ippon ihr Halbfinale im Halbschwergewicht (bis 78 kg) gegen Inbar Lanir aus Israel, kann aber weiterhin ihr insgesamt drittes Olympia-Bronze erkämpfen.

Der Weg ins Halbfinale

Wagner benötigt dafür einen Sieg gegen Ma Zhenzhao aus China, die Vize-Weltmeisterin von 2022. Etwas mehr als zwei Monate nach ihrem zweiten WM-Titel hatte Wagner zuvor im Viertelfinale die japanische Asienmeisterin Rika Takayama bezwungen. Zum Auftakt in der Champs-de-Mars Arena hatte die für das Achtelfinale gesetzte Wagner die für Guinea startende Leipzigerin Marie Branser besiegt.

Hoffnung auf weitere Medaillen

Dem Deutschen Judo-Bund (DJB) winkt die zweite Medaille innerhalb von 24 Stunden. Am Mittwoch hatte Miriam Butkereit (Halle) Silber in der Gewichtsklasse bis 70 kg geholt. Auch in der Team-Konkurrenz rechnen sich die deutschen Judoka etwas aus.