Olympia: Deutsche Bahnrad-Frauen versprechen packende Rennen!

Der Traum von Gold im Teamsprint hatte sich am Montagabend in Paris trotz eines Weltrekords in der ersten Runde zerschlagen. Für Grabosch war es der einzige Auftritt bei ihrer Olympia-Premiere. Hinze und Friedrich aber sind noch in den Einzelwettbewerben Sprint und Keirin im Einsatz - und wollen wieder angreifen.