Olympia: Schwimmstar Titmus kündigt lange Auszeit nach Paris an

Australiens viermalige Schwimm-Olympiasiegerin Ariarne Titmus will sich nach ihren vier Medaillen in Paris eine Auszeit nehmen. „Ich werde definitiv eine sehr lange Pause machen“, sagte die 23-Jährige am Montag. „Ich habe noch nicht geplant, wann ich wieder zum Schwimmen zurückkehre. Ich will zurückkommen, wenn ich mich bereit dafür fühle. Das kann bis zu zwölf Monate dauern.“