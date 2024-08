Olympia: Japanisches B-Girl Ami gewinnt historisches Breaking-Gold!

Die Künstlernamen der Breaker

Der Wettkampfmodus

Ursprünge und Zukunft des Breaking

Breaking hat seine Ursprünge in der Hip-Hop-Kultur der frühen 1970er-Jahre in der New Yorker Bronx. Bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles steht es nicht im Programm. Die B-Boys bestreiten ihre Battles am Samstag.