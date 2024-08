Olympia: Paris 2024 endet mit Rekorden - Team D enttäuscht

Die olympischen Spiele 2024 von Paris sind offiziell für beendet erklärt worden. In knapp 18 Monaten steigt die Winterolympiade in Mailand und Cortina d‘Ampezzo/Italien.

Die Sommerspiele der XXXIII. Olympiade sind am Sonntag in Paris zu Ende gegangen. IOC-Präsident Thomas Bach sprach um 23.58 Uhr die traditionelle Schussformel. Zuvor hatte er am letzten der 16 Wettkampftage betont, dass die Spiele „von Anfang bis Ende Seine-sational“ gewesen seien, sie seien auch die „Spiele einer neuen Ära“ gewesen.