Bach trauert um Lemke: "Ein herausragender Botschafter"

Lemke war von April 2008 bis Ende 2016 UN-Sonderberater für Sport. In dieser Funktion habe Lemke "eng mit dem IOC zusammengearbeitet. Sport war für ihn stets ein Mittel, um zu einer Kultur des Friedens beizutragen und die Menschheit in all ihrer Vielfalt zu vereinen", sagte Bach weiter.

Lemke starb am Montag im Alter von 77 Jahren in Bremen, wie der SV Werder mitteilte. Von 1981 bis 1999 war Lemke Manager bei den Norddeutschen, er hatte in der Zeit entscheidenden Anteil an den Meisterschaften 1988 und 1993 sowie dem Gewinn des Europapokals der Pokalsieger 1992. Anschließend wechselte er in den Aufsichtsrat der Bremer.