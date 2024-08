Olympia: IOC-Chef Thomas Bach hält Zukunftspläne geheim – bleibt er?

Thomas Bach macht aus seiner Zukunft weiter ein Geheimnis. „Meine Amtszeit endet 2025. Es wird Wahlen geben - so oder so“, sagte der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) am Freitag bei einer Pressekonferenz. Er beantwortete damit einmal mehr nicht die große Frage, die seit dem vergangenen Oktober im Raum steht.

Ungewisse Zukunft

Keine Stellungnahme vor Ende der Spiele

Am Samstag zwischen 17.00 und 19.00 Uhr beschließt der 70-jährige Bach die 142. IOC-Session in Paris, ehe die Sommerspiele am Sonntag enden. Nach der Vollversammlung ist keine Pressekonferenz für eventuelle Nachfragen zum Geschehen angesetzt. "Sie können die Session verfolgen und sich dann darüber eine Meinung bilden, ob es Neuigkeiten gibt", sagte Bach süffisant und verwies darauf, dass die IOC-Ethikkommission ihm im Frühjahr "untersagt hat, hier Stellungnahmen abzugeben. Das heißt: Nicht vor dem Ende der Spiele."