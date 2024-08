Olympia: Franziska Brauße verpasst Medaillenchance im Omnium

Die Olympiasiegerin in der Mannschaftsverfolgung von 2021 hat mit der Medaillenvergabe nichts zu tun.

Die Olympiasiegerin in der Mannschaftsverfolgung von 2021 hat mit der Medaillenvergabe nichts zu tun.

Zwischenstände und Rückschläge

Ergebnisse im Madison

Im Zweier-Mannschaftszeitfahren (Madison) war Brauße am Freitag mit Partnerin Lena Charlotte Reißner auf den 13. Platz gefahren. Bereits am Mittwoch hatte Brauße im Vierer gemeinsam mit Lisa Klein, Laura Süßemilch und Mieke Kröger das kleine Finale um Bronze verpasst und den Wettbewerb am Ende auf Rang sechs abgeschlossen.