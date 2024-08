Olympia: Lea Sophie Friedrich kämpft um Sprint-Gold in Paris

Bahnrad-Sprinterin Lea Sophie Friedrich hat bei den Olympischen Spielen in Paris ihre zweite Medaille sicher. Am Schlusstag der Wettkämpfe im Velodrome National von Saint-Quentin-en-Yvelines zog die 24-Jährige in das Finale der Königsdiziplin Sprint ein und kämpft dort um die Goldmedaille. Es wäre das erste deutsche Sprintgold seit Kristina Vogel in Rio 2016.

Weltrekord und Halbfinalsieg

Friedrich, die in der Qualifikation am Freitag einen Weltrekord (10,029 Sekunden) aufgestellt hatte, setzte sich am Sonntag im Halbfinale in drei Läufen gegen die Niederländerin Hetty van de Wouw durch. Im Finale trifft Friedrich auf die neuseeländische Keirin-Weltmeisterin Ellesse Andrews. Die zweimalige Sprint-Weltmeisterin Emma Hinze war am Samstag im Viertelfinale ausgeschieden und dabei an Andrews gescheitert.