Olympia: Deutsche Bahnrad-Sprinterinnen im Sprint-Viertelfinale

Am Abend kämpft das deutsche Sprint-Duo um den Einzug ins Halbfinale. Die Medaillen werden am Sonntag vergeben.

Die deutschen Bahnrad-Sprinterinnen Lea Sophie Friedrich und Emma Hinze stehen bei den Olympischen Spielen in Paris im Viertelfinale des Sprintturniers. Friedrich, die in der Qualifikation am Freitag einen Weltrekord (10,029 Sekunden) aufgestellt hatte, gewann am Samstag ihr Achtelfinale gegen Martha Bayona aus Kolumbien. Hinze folgte ihrer Teamsprint-Kollegin kurz darauf durch einen Erfolg gegen die Japanerin Mina Sato in die Runde der letzten acht.