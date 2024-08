Olympia: Deutsche Basketball-Teams dürfen ins Olympische Dorf!

Die deutschen Basketball-Teams dürfen nach der Verwirrung über ihren Umzug von Lille nach Paris nun doch ins Olympische Dorf ziehen. Das gab der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am Freitag bekannt. Am Donnerstag hatte es zunächst geheißen, dass für Teams, Trainer und Betreuer der DBB-Teams in dem Areal im Norden von Paris nicht genügend Zimmer zur Verfügung stehen.

Erfolgreiche Gruppenphase

Beide Mannschaften des Deutschen Basketball Bundes (DBB) hatten in der Gruppenphase in Lille die ersten zwei ihrer je drei Gruppenspiele gewonnen und die K.o.-Phase erreicht. Diese findet ab dem 6. August in Paris statt. Die deutschen Männer bestreiten am Freitagabend (21.00 Uhr/ARD und Eurosport) ihr letztes Vorrundenspiel gegen Gastgeber Frankreich, die Frauen treffen am Sonntag (17.15 Uhr) auf die USA.