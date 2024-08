Olympia: Deutschland im Basketball-Viertelfinale gegen Mega-Star

Finale gegen USA möglich

Damit kann das Team um Kapitän Dennis Schröder frühestens im Finale auf den Topfavoriten um Superstar LeBron James treffen. Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) hatte die Gruppenphase in Lille mit drei Siegen aus drei Spielen beendet, die Viertelfinals finden am 6. August in der Bercy Arena in Paris statt.