Olympia: Brasilien holt Beachvolleyball-Gold nach 28 Jahren!

Die Weltranglistenersten Ana Patricia und Duda aus Brasilien haben bei den Olympischen Spielen in Paris Gold im Beachvolleyball gewonnen. Die Weltmeisterinnen von 2022 gewannen am späten Freitagabend am Fuße des Eiffelturms 2:1 (26:24, 12:21, 15:10) gegen die an Nummer sieben gesetzten Kanadierinnen Melissa Humana-Paredes und Brandie Wilkerson. Bronze ging an die Schweizerinnen Tanja Hüberli und Nina Brunner.