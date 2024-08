Olympia: Deutsches Beachvolleyball-Duo im Viertelfinale – Medaillenhoffnung!

Spannung im Viertelfinale

In der Runde der besten Acht trifft das Hamburger Duo entweder auf die Weltmeister Ondrej Perusic/David Schweiner (Tschechien) oder auf Stefan Boermans/Yorick de Groot (Niederlande). Die Weltranglisten-Dritten erwischten am Sonntag am Fuße des Eiffelturms einen guten Start, vor allem Ehlers setzte im Angriff und Block immer wieder Zeichen. Auch im zweiten Satz agierte das deutsche Duo clever und hatte die Partie im Griff.