Olympia: Deutsche Beachvolleyballerinnen im Achtelfinale nach Krimi

Das DVV-Duo bietet den US-Amerikanerinnen die Stirn, verliert aber dennoch in zwei Sätzen.

Die deutschen Beachvolleyball-Meisterinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann haben bei den Olympischen Spielen trotz starker Leistung ihre erste Niederlage kassiert. Das Duo unterlag im letzten und umkämpften Vorrundenspiel am Freitagabend den Weltmeisterinnen Sara Hughes und Kelly Cheng aus den USA mit 0:2 (18:21, 18:21). Somit zieht das deutsche Team als Zweiter der Gruppe C in das Achtelfinale ein, das Ticket für die Runde der besten 16 war bereits sicher gewesen.