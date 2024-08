Olympia: Rai Benjamin entzaubert Warholm – Gold im 400m Hürden-Finale

Der US-Amerikaner Rai Benjamin feiert seinen ersten Sieg in einem großen Rennen gegen den Norweger Warholm. Der Weltrekord gerät nicht in Gefahr.

Rai Benjamin hat Weltrekordler Karsten Warholm entzaubert und den mit Spannung erwarteten Olympia-Showdown über 400 m Hürden gewonnen. Der US-Amerikaner stürmte in einem spektakulären Finale in 46,46 Sekunden zu seiner ersten Goldmedaille, dem norwegischen Tokio-Olympiasieger Warholm blieb in 47,06 Sekunden lediglich Silber. Bronze holte der brasilianische Ex-Weltmeister Alison dos Santos (47,26). Benjamin feierte in einem großen Rennen erstmals einen Sieg über Warholm. Der Hürden-„Wikinger“ konnte nur bis kurz vor Eingang der Zielgeraden mithalten, musste den 27-Jährigen dann aber ziehen lassen.