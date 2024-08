Olympia: Schwimmstar Märtens feiert historischen Sieg in Paris

Nach zehn Rennen ist Olympia für den Schwimmstar vorbei, jetzt will er Paris genießen.

Nach dem zehnten Rennen in Paris steht für Schwimm-Olympiasieger Lukas Märtens endlich das Genießen im Vordergrund. "Ich habe noch viele Termine, aber die Zeit zum Feiern muss sein", sagte der 22-Jährige nach seinem achten Platz im Finale über 200 m Rücken. Auf die Frage, wie er denn seinen historischen Sieg über 400 m Freistil und seine vier Finalteilnahmen feiern wolle, antwortete der Magdeburger: "Ich fasse Alkohol gar nicht an." Nach einer kurzen Pause fügte er grinsend an: "Das war ein Spaß. Die nächsten Tage schauen wir mal, wie viel Bier reinpasst."