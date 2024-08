Olympia: Timo Bolls letzter Auftritt - Emotionales Tischtennis-Finale!

Das Match gegen Schweden könnte sein letztes für Deutschland sein - darüber nachdenken will der 43-Jährige nicht.

Wehmut? Spaß! Tischtennis-Star Timo Boll saugt bei seinen siebten und letzten Olympischen Spielen noch einmal alles an Atmosphäre auf - und bereut den Entschluss, seine große internationale Karriere nach Paris zu beenden, nicht im Geringstem.

Unvergessliche Momente

Die faszinierende Stimmung in der Pariser Arena werde er „nie vergessen. Egal wie es ausgeht - es ist auf jeden Fall nochmal ein Erlebnis.“ Vor seinem ersten Einsatz - im Einzel hatte Boll nicht gespielt - durfte sich der Rekord-Europameister über massig Unterstützung freuen.

Gegen die starken Skandinavier geht es am Dienstagabend (20.00 Uhr) um den Einzug ins Halbfinale - es könnte aber auch das letzte Spiel in Bolls internationaler Laufbahn sein. "Ich versuche genauso reinzugehen wie gegen Kanada, es wird mich im Vorfeld nicht beeinflussen. Ich will da auch gar nicht zu viel drüber nachdenken", sagte Boll.