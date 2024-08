Olympia: Timo Boll vor emotionalem Abschied in Paris 2024

Das deutsche Tischtennis-Idol Timo Boll denkt vor seinem internationalen Abschied beim Olympia-Turnier in Paris auch über einen vollständigen Rückzug aus seinem Sport nach. Für die Zeit nach dem endgültigen Abschluss seiner Karriere am Ende der kommenden Abschiedssaison mit Meister Borussia Düsseldorf beschrieb der 43 Jahre alte EM-Rekordsieger im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID) ein Leben jenseits aller Funktionen und besonders ohne Schläger als Option.

"Vielleicht", erläuterte Boll seine unerwarteten Gedankenspiele, "ist es wie irgendwann in manchen Ehen: Wenn der Anspruch nicht mehr erfüllt wird, ist es besser, sich zu trennen - und mein Anspruch an mich selbst ist eben noch größer als meine Liebe zum Sport." Offenbar bereiten dem früheren Weltranglistenersten, der in Paris als erst dritter Deutscher zum siebten Mal bei Olympischen Spielen antritt, zunehmende Unzulänglichkeiten in seinem einst an Perfektion grenzenden Spiel auch noch auf der Zielgeraden seiner Laufbahn zu viel Frust.